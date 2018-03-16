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"Хочу показать отличный бокс": соперник Гвоздика - о бое с украинцем

Мехди Амар
11:39 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Мехди Амар поделился ожиданиями от боя против украинца.

В ночь на 18 марта в Нью-Йорке (США) пройдет вечер бокса от промоутера Боба Арума (Top Rank Promotions).

В рамках шоу украинский полутяж (до 79,4 кг) Александр Гвоздик (14-0, 12 КО) и француз Мехди Амар (34-5-2, 16 КО) разыграют вакантный титул "временного" чемпиона мира по версии WBC.

В преддверии поединка французский боксер поделился ожиданиями от боя.

"Очень рад драться в Нью-Йорке против настолько сильного соперника за престижный титул. Хочу показать отличный бокс, порадовать болельщиков хорошим поединком", – сказал Амар на пресс-конференции.

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Новости спорта, Александр Гвоздик, Бокс, Гвоздик-Амар, Мехди Амар, Новости бокса.
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