Завьялов: Думаю, Усик станет абсолютным чемпионом мира

Президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов поделился ожиданиями от финала Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе, в котором 11 мая чемпион мира по версиям WBC/WBO Александр Усик встретится с обладателем титулов WBA/IBF в дивизионе Муратом Гассиевым.

По словам Завьялова, Усик – более мастеровитый боксер, а "спасти" Гассиева может только счастливый удар. "На мой взгляд, хоть Гассиев и имеет характер, имеет жесткий удар, но Усик быстрее, разнообразнее, техничнее. Если он случайно удар не пропустит, то это будет не очень тяжелая добыча для Усика. Думаю, он выиграет и станет абсолютным чемпионом мира. Это моя точка зрения, и я почему-то в это верю", – сказал Завьялов в интервью Luckypunchnet.