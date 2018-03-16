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Завьялов: Думаю, Усик станет абсолютным чемпионом мира

Александр Усик
21:58 Сегодня Телеграф
klitschko-brothers.com
Фото: ukrafoto.com

Новости спорта: Михаил Завьялов прокомментировал бой Александра усика против Мурата Гассиева.

Президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов поделился ожиданиями от финала Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе, в котором 11 мая чемпион мира по версиям WBC/WBO Александр Усик встретится с обладателем титулов WBA/IBF в дивизионе Муратом Гассиевым.

По словам Завьялова, Усик – более мастеровитый боксер, а "спасти" Гассиева может только счастливый удар. "На мой взгляд, хоть Гассиев и имеет характер, имеет жесткий удар, но Усик быстрее, разнообразнее, техничнее. Если он случайно удар не пропустит, то это будет не очень тяжелая добыча для Усика. Думаю, он выиграет и станет абсолютным чемпионом мира. Это моя точка зрения, и я почему-то в это верю", – сказал Завьялов в интервью Luckypunchnet.

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