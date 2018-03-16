Паркер: Уайлдер показал чемпионское сердце

Чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер прокомментировал недавнюю победу чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера над Луисом Ортисом. По мнению новозеландца, этот поединок доказал, что у Уайлдера по-настоящему чемпионский характер.

"Этот бой стал хорошим событием для супертяжёлого веса. Ортис — опасный соперник, и это отличная победа для Деонтея. Был интересный бой, в котором Уайлдер показал чемпионское сердце. Он показал, что хочет оставаться лучшим как можно дольше, и он смог вернуться после седьмого раунда.

Я смотрел этот бой не только как фанат бокса, но и как потенциальный соперник Уайлдера. Я увидел его сильные и слабые стороны, но сейчас я сосредоточен на Энтони Джошуа", — цитирует Паркера BoxingScene.