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Где и когда смотреть бой Гвоздик - Амар

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Александр Гвоздик - Мехди Амар
16:48 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Украинец Александр Гвоздик (14-0, 12 KO) будет драться с французом Мехди Амаром (34-5-2, 16 КО) за пояс временного чемпиона WBC в полутяжелом весе.

Непобежденный украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик (14-0, 12 КО) проведет поединок против Мехди Амара (34-5-2) из Франции.

Встреча пройдет 17 марта в Нью-Йорке на арене Мэдисон Сквер Гарден.

На кону этого поединка будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBC. Полноценным поясом чемпиона по этой версии владеет Адонис Стивенсон.

В Украине в прямой трансляции бой Гвоздик - Амар покажет телеканал Интер. Начало прямой трансляции: 18 марта (воскресенье) 05:15 по киевскому времени.

Также этот бой будет транслироваться на американском канале ESPN.

Напомним, Гвоздик будет драться в андеркарде боя Адониса Стивенсона и Баду Джека. Согласно договоренностям, победители этих пар встретятся позже и определят абсолютного чемпиона WBC в полутяжелом весе. Стивенсон владеет этим поясом с 2013 года.

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 18 марта в 05:00 по киевскому времени.

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Новости спорта, Александр Гвоздик, Бокс, Гвоздик-Амар, Мехди Амар, Новости бокса.
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