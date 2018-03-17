Джошуа не хочет проводить дуэль взглядов с Уайлдером после боя с Паркером

31 марта чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа проведёт объединительный поединок с чемпионом по версии WBO Джозефом Паркером. Посетить эту встречу обещает обладатель титула WBC Деонтей Уайлдер.

Эксперты ожидают, что после финального гонга американец взойдёт на ринг, чтобы провести дуэль взглядов с Джошуа. Тем не менее тот уже заявил, что не будет заинтересован в этом до тех пор, пока Деонтей не заключит контракт на проведение с ним поединка.

«Когда мы проводили такое мероприятие с Владимиром Кличко, я только приветствовал это, потому как тогда у нас уже был контракт на бой. Но если то же самое хочет сделать Уайлдер, то он стремится к этому из-за какого-то хайпа и ажиотажа. Вместо этого я бы предпочёл обсудить с ним наш бой», — цитирует британца Sky Sports.