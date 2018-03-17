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Гвоздик: Конечно, меня мотивирует заниматься рядом с Ломаченко

Александр Гвоздик - Мехди Амар
14:56 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер WBC

Новости спорта: Украинский боксер Александр Усик заявил, что его вдохновляет его соотечественник и друг Василий Ломаченко.

Украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик считает, что заниматься рядом с чемпионом миром в полулегком весе по версии WBO Василием Ломаченко пойдет ему только на пользу:

"Я тренируюсь с Ломаченко в одном зале. Конечно, он мотивирует меня, и я могу наблюдать за тем, что он берет для того, чтобы быть великим чемпионом", – приводит слова Гвоздика Top Rank.

Напомним, Александр Гвоздик проведет свой следующий поединок 17 марта против Мехди Амара за титул временного чемпиона мира по версии WBC. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 18 марта в 5:00 по киевскому времени.

Василий Ломаченко, в свою очередь, наконец-то договорился о встрече с Хорхе Линаресом, которая запланирована на 12 мая.

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Новости спорта, Александр Гвоздик, Бокс, Василий Ломаченко, Гвоздик-Амар, Мехди Амар, Новости бокса.
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