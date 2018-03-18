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Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира

Александр Гвоздик победил Мехди Амара
07:04 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер Top Rank

Новости спорта: В непростом бою Александр Гвоздик победил Мехди Амара.

Украинец Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) завоевал вакантный титул временного чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, победив в Нью-Йорке француза Мехди Амара.

Гвоздик - Амар: видео боя
Гвоздик - Амар: видео боя Читать полностью

Стартовые раунды прошли в разведке, но несколько пропущенных ударов правой от Амара "отобразились" в виде синяка под правым глазом у Гвоздика, которое мешало ему на протяжении всего боя.

Начиная с третьего раунда Гвоздик завладел преимуществом на ринге. Украинец лучше работал джебом, менял углы атак, полностью перебивая соперника.

Гвоздик был близок к досрочной победе в четвертом раунде, когда зажал француза у канатов, но завершить бой досрочно не сумел.

Еще одну попытку нокаутировать Амара Гвоздик предпринял в последнем раунде, когда увеличил темп, попал несколькими акцентированными ударами, но также и сам пропустил парочку опасных контрхуков и апперкотов.

В итоге Амар выстоял и победителя определяли судьи, которые отдали победу Гвоздику 116:112, 118:110 и 117:111.

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Новости спорта, WBC, Александр Гвоздик, Бокс, Гвоздик-Амар, Мехди Амар, Новости бокса.
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