Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Паралимпиада-2018: итоговый медальный зачет Паралимпиада-2018: итоговый медальный зачет
Новости: UFC Fight Night 127: Волков нокаутировал Вердума UFC Fight Night 127: Волков нокаутировал Вердума
Новости: Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира
Новости: Биатлон. Результаты женской гонки преследования в Хольменколлене Биатлон. Результаты женской гонки преследования в Хольменколлене
X

Джошуа рассказал, за счет чего планирует победить Паркера

Энтони Джошуа и Джозеф Паркер
14:40 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Энтони Джошуа раскрыл секрет своих удачных боев.

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа сообщил, что он рассчитывает на победу над Джозефом Паркером в промежутке 6–8 раундов.

"Паркер готов на 50% лучше, чем обычно. Но я научился тому, что, если в бою вы включаете ноги, все становится гораздо проще. Даже несмотря на то что в боксе нужно перебивать соперника, ноги ведут боксера в правильном направлении.

Так что если я перенесу все то, что тренировал на протяжении последних 12 недель на ринг, то надеюсь, что мне удастся остановить Паркера в промежутке 6-8 раундов", – приводит слова Джошуа ресурс Boxingnews24.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бокс, Джозеф Паркер, Джошуа, Джошуа - Паркер, Новости бокса.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола
Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)

Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира Гвоздик: Конечно, меня мотивирует заниматься рядом с Ломаченко Линарес назвал свои сильные стороны в предстоящем бою с Ломаченко

Последние новости

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио рассталась со своим возлюбленным Эксперты из Франции изучают причины аварии на "канатке" в грузинском Гудаури Норвегия не признает результаты выборов РФ в Крыму
Сегодня читают в спорте
01 Паралимпиада-2018: итоговый медальный зачет
02 Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира
03 Франков о ситуации Мораеса в "Динамо"
04 Ломаченко и счастливый фанат в Нью-Йорке (Видео)
05 Слова Гвоздика после победы над Амаром
Новости сегодня
15:23 В Севастополе за голосование на выборах президента РФ выдают медали
15:22 Главу американской киноакадемии обвинили в домогательствах
15:20 Умер боксер, пребывавший 10 месяцев в коме
15:17 Флот США принял на вооружение новую атомную подводную лодку
15:05 Утверждены дата и время матча "Шахтер" - "Динамо"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сенаторы в США призвали Трампа предотвратить Северный поток-2 Трампа призвали предотвратить Северный поток-2
Новости: Выборы в РФ: сотрудников дипучреждения пропустили беспрепятственно Выборы в РФ: сотрудников дипучреждения пропустили
Новости: Массового выезда россиян для голосования на выборах президента РФ нет ГПСУ: Массового выезда россиян нет
Новости: Медики назвали пять причин для ежедневного употребления какао Медики назвали пять причин для ежедневного употребления какао
Добавить комментарий
0