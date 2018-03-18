Джошуа рассказал, за счет чего планирует победить Паркера

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа сообщил, что он рассчитывает на победу над Джозефом Паркером в промежутке 6–8 раундов.

"Паркер готов на 50% лучше, чем обычно. Но я научился тому, что, если в бою вы включаете ноги, все становится гораздо проще. Даже несмотря на то что в боксе нужно перебивать соперника, ноги ведут боксера в правильном направлении.

Так что если я перенесу все то, что тренировал на протяжении последних 12 недель на ринг, то надеюсь, что мне удастся остановить Паркера в промежутке 6-8 раундов", – приводит слова Джошуа ресурс Boxingnews24.