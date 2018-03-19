На Ломаченко "напал" фанат перед боем Гвоздик - Амар (Видео)

Боксера, который вместе с отцом и промоутером Эгисом Климасом направлялся на бой Гвоздик - Амар остановил американский фанат и "заставил" сделать с собой селфи.

Поклонник был настолько шокирован тем, что увидел рядом с собой чемпиона, что долго не мог сдержать эмоций. Американец постоянно повторял "О, чёрт!", был очень взволнован и успокоился лишь тогда, когда Василий сделал с ним совместную фотографию.

Отметим, что подобная ситуация происходит с Ломаченко не первый раз.

thank you to my fans Допис, поширений LOMAchenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy) 17 Бер 2018 р. о 8:12 PDT

В декабре прошлого года после победы в бою за титул чемпиона мира по версии WBO против Гильермо Ригондо, жители Нью-Йорка заставили украинца сделать с ними совместную фотосессию.