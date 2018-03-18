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Ломаченко и счастливый фанат в Нью-Йорке (Видео)

Василий Ломаченко
12:06 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Инстаграм Ломаченко

Новости спорта: Василий Ломаченко порадовал американского болельщика.

Украинский чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко чуть бы не свел с ума американского фаната на улице в Нью-Йорке.

Боксер вместе со своим менеджером Эгисом Климасом шел на бой Александра Гвоздика и Мехди Амара, который состоялся накануне на знаменитой арене Madison Square Garden. По пути к арене один из американских фанатов узнал Ломаченко и сперва не поверил своим глазам. Украинец наградил мужчину совместным селфи и дружеским объятием.

Напомним, что свой следующий бой Василий Ломаченко проведет против Хорхе Линареса. Поединок запланирован на 12 мая и должен состоятся в Нью-Йорке. Также сообщалось, что британец Терри Флэнеган изъявил желание встретится на ринге с Ломаченко.

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Новости спорта, Александр Гвоздик, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса.
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