Ломаченко и счастливый фанат в Нью-Йорке (Видео)

Украинский чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко чуть бы не свел с ума американского фаната на улице в Нью-Йорке.

Боксер вместе со своим менеджером Эгисом Климасом шел на бой Александра Гвоздика и Мехди Амара, который состоялся накануне на знаменитой арене Madison Square Garden. По пути к арене один из американских фанатов узнал Ломаченко и сперва не поверил своим глазам. Украинец наградил мужчину совместным селфи и дружеским объятием.

Напомним, что свой следующий бой Василий Ломаченко проведет против Хорхе Линареса. Поединок запланирован на 12 мая и должен состоятся в Нью-Йорке. Также сообщалось, что британец Терри Флэнеган изъявил желание встретится на ринге с Ломаченко.