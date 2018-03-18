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Роуч сделал свой прогноз на бой Ломаченко - Линарес

Фредди Роуч
16:28 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua

Новости спорта: Известный специалист заявил, что украинец еще не противостоял оппоненту с таким стилем

Известный тренер Фредди Роуч поделился мнением о предстоящем поединке между чемпион мира WBO во втором полулегком весе Василием Ломаченко (10-1, 8 КО) и обладателем титула WBA в легком дивизионе Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО). Слова американца приводит BoxingScene:

«Конечно, вес может стать очень большим фактором в этом поединке. Ломаченко поднимается в новую категорию, где его соперники будут не только больше — они будут сильнее бить. Один раз он уже проиграл (Орландо Салидо) и еще не противостоял боксеру с таким стилем. На этот раз его соперник не будет оказывать давление, и Хорхе на самом деле очень трудно перебоксировать. Он очень умный боксер».

Бой должен получиться интересным, потому что Линарес реально хорош, и его карьера еще не пошла по наклонной. Однако, сейчас Ломаченко — один из лучших боксеров новой волны, а Хорхе, возможно, уже слишком стар для него».

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Ломаченко - Линарес, Новости бокса, Фредди Роуч, Хорхе Линарес.
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