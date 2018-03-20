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Мейвезер: Мог бы приобрести "Ньюкасл" и позвать туда Роналду

Флойд Мейвезер
07:31 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Флойд Мейвезер заговорил о покупке футбольного клуба.

Американский боксер Флойд Мейвезер рассказал, что может приобрести футбольный клуб Ньюкасл, а также пригласить туда Криштиану Роналду.

"Да, я мог бы стать инвестором Ньюкасла. Я люблю этот город, часто провожу там вечеринки. В этом городе умеют развлекаться. Я всегда открыт для новых предложений. Мне нравятся все виды спорта, но я вкладываю головой, а не сердцем. Футбол – не мой вид спорта, но у меня есть связи.

Криштиану Роналду мой давний приятель, я бы мог даже заставить его завершить карьеру в "Ньюкасле", – приводит слова Мейвезера издание Daily Mail.

Ранее сообщалось, что фанаты Ньюкасла показали, как можно развлечься, когда команда разгромно проигрывает.

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