Тайсон Фьюри: Я хочу побить рекорд Джо Луиса, Кличко это почти удалось

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, а также длительного бездействия, британский боксер Тайсон Фьюри, заявил, что намерен не только вернуть себе чемпионские пояса, но и побить рекорд Джо Луиса.

По словам Фьюри, ради того, чтобы превзойти достижение американца – 25 защит кряду, он готов проводить по три боя в год.

«Я поставил себе цель побить рекорд великого Джо Луиса — 25 защит титула, — заявил британец. — Владимир Кличко почти побил этот рекорд. Мне надо за следующие десять лет провести больше 25-ти защит титула. Даже если мне придется проводить по три боя в год, я добьюсь этого. Это будет трудно, но я никогда не ставлю целей, которых не могу достичь.

Если кто-то и способен сделать это, то это я. Как там это слово? Долголетие! К этому я стремлюсь. Я не какой-то однодневка, и вы это увидите. Любые претенденты! 26 защит титула!».