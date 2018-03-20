Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина - Саудовская Аравия: где и когда смотреть матч Украина - Саудовская Аравия: где и когда смотреть матч
Новости: Юлия Джима сделала сенсационное заявление Юлия Джима сделала сенсационное заявление
Новости: Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя
Новости: Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
X

Тайсон Фьюри: Я хочу побить рекорд Джо Луиса, Кличко это почти удалось

Тайсон Фьюри
10:19 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Британский боксер намерен провести 26 защит титула.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, а также длительного бездействия, британский боксер Тайсон Фьюри, заявил, что намерен не только вернуть себе чемпионские пояса, но и побить рекорд Джо Луиса.

По словам Фьюри, ради того, чтобы превзойти достижение американца – 25 защит кряду, он готов проводить по три боя в год.

«Я поставил себе цель побить рекорд великого Джо Луиса — 25 защит титула, — заявил британец. — Владимир Кличко почти побил этот рекорд. Мне надо за следующие десять лет провести больше 25-ти защит титула. Даже если мне придется проводить по три боя в год, я добьюсь этого. Это будет трудно, но я никогда не ставлю целей, которых не могу достичь.

Если кто-то и способен сделать это, то это я. Как там это слово? Долголетие! К этому я стремлюсь. Я не какой-то однодневка, и вы это увидите. Любые претенденты! 26 защит титула!».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бокс, Владимир Кличко, Новости бокса, Тайсон Фьюри.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)

Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Стало известно имя следующего соперника Ковалева На Ломаченко "напал" фанат перед боем Гвоздик - Амар (Видео) Хирн назвал кандидата на дебютный бой с Джошуа в США

Последние новости

Маникюр 2018: модные и притягательные идеи дизайна ногтей в коралловых оттенках (Фото) Джонсон объяснил, почему обвинил Путина в связи с делом Скрипаля В Украине без света остаются 4 населенных пункта
Сегодня читают в спорте
01 Суркис - о присутствии Папа Гуйе на тренировках "Динамо"
02 "Олимпик" продал своего лидера за смешные деньги
03 Скаут "Челси" просматривал украинского голкипера
04 Юлия Джима сделала сенсационное заявление
05 Франков: Опять раздувается какой-то скандал в пику "Динамо"
Новости сегодня
10:17 Движение по Крымскому мосту начнется в мае
10:06 Юмор от парней: смешные пародии на женские снимки в Instagram
10:05 Финт Зидана и гол после промаха: как играют в четвертом дивизионе Англии (Видео)
10:02 В Одессе повредили памятник архитектуры
10:01 Дита фон Тиз поразила пользователей шикарными формами
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Снег и гололед в Украине: ситуация на дорогах Снег и гололед в Украине: ситуация на дорогах
Новости: МИД Украины осудило антиукраинскую акцию польских националистов МИД Украины осудило акцию польских националистов
Новости: Закон об образовании: Венгрия поставила Украине новый ультиматум Венгрия поставила Украине новый ультиматум
Новости: Рецепт дня: курица по-французски с йогуртом в мультиварке Рецепт дня: курица по-французски с йогуртом в мультиварке
Добавить комментарий
0