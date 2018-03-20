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Тайсон Фьюри нацелился на рекорд Джо Луиса

Тайсон Фьюри
22:42 Сегодня Телеграф
klitschko-brothers.com
Фото: Твиттер Тайсона Фьюри

Новости спорта: Британский боксер Тайсон Фьюри надеется побить рекорд Джо Луиса.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, а также длительного бездействия, британский боксер Тайсон Фьюри, заявил, что намерен не только вернуть себе чемпионские пояса, но и побить рекорд Джо Луиса.

По словам Фьюри, ради того, чтобы превзойти достижение американца – 25 защит кряду, он готов проводить по три боя в год. "Я поставил себе цель побить рекорд великого Джо Луиса — 25 защит титула, — заявил британец. — Владимир Кличко почти побил этот рекорд. Мне надо за следующие десять лет провести больше 25-ти защит титула. Даже если мне придется проводить по три боя в год, я добьюсь этого. Это будет трудно, но я никогда не ставлю целей, которых не могу достичь. Если кто-то и способен сделать это, то это я. Как там это слово? Долголетие! К этому я стремлюсь. Я не какой-то однодневка, и вы это увидите. Любые претенденты! 26 защит титула!".

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Новости спорта, Бокс, Владимир Кличко, Новости бокса, Тайсон Фьюри.
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