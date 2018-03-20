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Джошуа - Паркер: стал известен рефери боя

Энтони Джошуа - Джозеф Паркер
20:52 Сегодня Телеграф
klitschko-brothers.com

Новости спорта: Бой Энтони Джошуа - Джозеф Паркер обслужит итальянский рефери

На запланированный на 31 марта в Кардиффе поединок между чемпионом мира по версиям WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и обладателем титула WBO Джозефом Паркером назначен итальянский рефери Джузеппе Квартароне.

Квартароне уже имеет опыт работы на ринге с британскими боксерами — он судил поединки Скотта Кигга, Мартина Мюррея и Энцо Маккаринелли.

"Мы очень довольны должностными лицами, что были назначены на бой. У нас три судьи — из Новой Зеландии, Великобритании и США и итальянский рефери. Мы очень рады, что эти люди представляют разные страны", — приводит слова тренера Джозефа Паркера Кевина Барри SkySports.

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