Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана Украинские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана
Новости: Юлия Джима сделала сенсационное заявление Юлия Джима сделала сенсационное заявление
Новости: Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя
Новости: Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
X

Энтони Джошуа допустил возможность проведения боя в ММА

Энтони Джошуа
05:22 Сегодня Телеграф
allboxing.ru

Новости спорта: Чемпион мира по версии WBA и IBF британец Энтони Джошуа может представить свой переход в смешанные единоборства, где ему интересны двое бойцов.

О поединке Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера в боксе:

"Спектакль был феноменальный. Полезно получить внимание стольких зрителей к нашим видам спорта. Что касается самого поединка, то Мейвезер сделал то, что он всегда делает. TMT. "Любая работа это легкая работа". Макгрегор предпринял попытку и она не удалась. Но он завоевал уважение, потому что вышел на сражение с одним из величайший боксеров и провел неплохие десять раундов".

О вызове на бой со стороны чемпиона UFC в тяжелом весе Стипе Миочича:

"Кто это вообще такой?"

Об интересных соперниках в ММА:

"Думаю, что неплохой бой был бы с парнем из Конго (с Франсисом Нганну, который родился в Камеруне. — прим. ред.) Кажется он недавно проиграл. Здоровяк. Неплохой бой. Затем есть еще Джон Джонс, тоже интересный бой. Но мне понадобилось бы пара разогревочных боев, это всем очевидно. Потому что нужно усвоить болевые и удушающие приемы и все такое. Но бой это бой".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, MMA, Бокс, Джошуа, Новости бокса, Новости ММА.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе

Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)

Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Тайсон Фьюри: Я хочу побить рекорд Джо Луиса, Кличко это почти удалось Мейвезер: Мог бы приобрести "Ньюкасл" и позвать туда Роналду Боб Арум: Гвоздик не будет сидеть целый год без дела

Последние новости

Жан Рено представит в Киеве фильм "Последний шаг" Молдова вернула посла в РФ после трехмесячного перерыва Румыния озвучила свою позицию по выборам РФ в оккупированном Крыму
Сегодня читают в спорте
01 Дрогба: Месси еще не достиг уровня Пеле и Марадоны
02 Гвоздик о бое Стивенсон - Джек
03 Тайсон Фьюри нацелился на рекорд Джо Луиса
04 Фред рассказал, почему не перешел в "Манчестер Сити" зимой
05 Шевченко: Хотел бы, чтобы конкуренция в сборной Украины была выше
Новости сегодня
06:39 Дуглас Коста: Отсутствие Неймара в сборной Бразилии - шанс для других игроков
06:38 Компания Philips сделала первый шаг по созданию аналога Wi-Fi
06:37 Авиаудар по рынку в Восточной Гуте унес жизни минимум 24 человек, много раненных
06:30 Целительные вкусные продукты для правильной детоксикации печени
06:24 Канадские политики назвали приоритетный вопрос саммита G7
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украину могут не пустить польского депутата В Украину могут не пустить польского депутата
Новости: Нацбанк разъяснил правила округления сумм в чеке Нацбанк разъяснил правила округления сумм в чеке
Новости: Украина подала заявку в ПАСЕ о дебатах по "выборам" РФ в Крыму Украина подала заявку в ПАСЕ о дебатах по "выборам" РФ в Крыму
Новости: Гугл выпустил дудл ко Дню весеннего равноденствия 2018 Гугл выпустил дудл ко Дню весеннего равноденствия 2018
Добавить комментарий
0