Энтони Джошуа допустил возможность проведения боя в ММА

О поединке Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера в боксе:

"Спектакль был феноменальный. Полезно получить внимание стольких зрителей к нашим видам спорта. Что касается самого поединка, то Мейвезер сделал то, что он всегда делает. TMT. "Любая работа это легкая работа". Макгрегор предпринял попытку и она не удалась. Но он завоевал уважение, потому что вышел на сражение с одним из величайший боксеров и провел неплохие десять раундов".

О вызове на бой со стороны чемпиона UFC в тяжелом весе Стипе Миочича:

"Кто это вообще такой?"

Об интересных соперниках в ММА:

"Думаю, что неплохой бой был бы с парнем из Конго (с Франсисом Нганну, который родился в Камеруне. — прим. ред.) Кажется он недавно проиграл. Здоровяк. Неплохой бой. Затем есть еще Джон Джонс, тоже интересный бой. Но мне понадобилось бы пара разогревочных боев, это всем очевидно. Потому что нужно усвоить болевые и удушающие приемы и все такое. Но бой это бой".