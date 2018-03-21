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Гвоздик о бое Стивенсон - Джек

Александр Гвоздик
02:32 Сегодня Телеграф
allboxing.ru
Фото: Скриншот

Новости спорта: Александр Гвоздик прокомментировал ближайший бой между Адонисом Стивенсоном и Баду Джеком.

Обладатель временного титула WBC в полутяжелом весе, украинец Александр Гвоздик затруднился дать прогноз на бой 19 мая между чемпионом WBC в этом весе Адонисом Стивенсоном и бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Баду Джеком. По словам украинца, который имеет право на бой с победителем, многое будет зависеть от физической формы чемпиона.

"Честно говоря, все зависит о того, в какой Стивенсон находится форме, — цитирует Гвоздика boxingscene.com. — Ему уже 40 лет, он не так активно выступает, а Баду Джек очень непростой соперник. Если Стивенсон будет в своих лучших кондициях, я бы поставил на него. Но это под вопросом, потому что он давно не выходил на ринг, и он не живет в тренировочном зале. Он наслаждается жизнью. Годы быстро летят. Не знаю, что будет с ним. Посмотрим".

Боб Арум, промоутер Гвоздика, сообщил, что если организация боя с чемпионом затянется, украинец не будет простаивать, так как благодаря сотрудничеству с телеканалом ESPN у Top Rank достаточно дат для проведения боев. "Если это займет много времени, у нас есть много дат, — отметил промоутер. — Естественно там найдется место для Гвоздика. Я не собираюсь держать его на скамейке в ожидании, пока эти парни встретятся с ним. Каждый из наших наших боксеров проведет за год, по крайней мере, три поединка".

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Новости спорта, Адонис Стивенсон, Александр Гвоздик, Баду Джек, Бокс, Новости бокса.
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