Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана Украинские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана
Новости: Юлия Джима сделала сенсационное заявление Юлия Джима сделала сенсационное заявление
Новости: Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя
Новости: Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
X

Паркер пригрозил нокаутировать Джошуа в предстоящем бою

Джошуа - Паркер
07:54 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Непобеждённый новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер поделился ожиданиями от боя с Джошуа.

Чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер поделился ожиданиями от предстоящего объединительного поединка с чемпионом по версиям WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа, а также прокомментировал итог недавнего боя Деонтея Уайлдера с Луисом Ортисом.

«Уайлдер был достаточно точен. Многие говорят, что он выбрасывает какие-то дикие бомбы, но это работает. Он нокаутирует всех, с кем выходит на ринг. Что касается моего противостояния с Джошуа, то я в восторге от него. Кто-то упадёт в нокаут, и это буду не я», — цитирует новозеландца BoxingScene.

Встреча Энтони Джошуа и Джозефа Паркера состоится 31 марта в Кардиффе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бокс, Джозеф Паркер, Джошуа, Новости бокса.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе

Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)

Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Известный бренд одежды выпустит именную коллекцию Ломаченко Поветкин - Прайс: прогноз на бой от букмекеров Тайсон Фьюри: Я хочу побить рекорд Джо Луиса, Кличко это почти удалось

Последние новости

На почтовом складе США взорвалась посылка Боевики 5 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе Матери похищенного россиянами Павла Гриба не разрешили свидание с сыном
Сегодня читают в спорте
01 Леоненко: "Шахтер" должен был проходить "Рому"
02 Гвоздик о бое Стивенсон - Джек
03 Дрогба: Месси еще не достиг уровня Пеле и Марадоны
04 Тайсон Фьюри нацелился на рекорд Джо Луиса
05 Фред рассказал, почему не перешел в "Манчестер Сити" зимой
Новости сегодня
08:22 Новый супергеройский блокбастер с Томом Харди рискует стать провалом (Видео)
08:19 Сабо спрогнозировал уход Цыганкова из "Динамо"
07:56 Старое немецкое средство поможет очистить и укрепить сосуды
07:47 Парикмахеры, достойные звания волшебников: невероятные перевоплощения (Фото)
07:43 Макрон выступил с планом популяризации французского языка
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сегодня состоится заседание Кабмина: повестка дня Сегодня состоится заседание Кабмина: повестка дня
Новости: Нацбанк разъяснил правила округления сумм в чеке Нацбанк разъяснил правила округления сумм в чеке
Новости: Украина подала заявку в ПАСЕ о дебатах по "выборам" РФ в Крыму Украина подала заявку в ПАСЕ о дебатах по "выборам" РФ в Крыму
Новости: Рецепт дня: ароматная курица по-японски Рецепт дня: ароматная курица по-японски
Добавить комментарий
0