Вечер бокса с Гвоздиком собрал рекордно низкий рейтинг

Компания Nielsen Media Research объявила о крайне низких цифрах телерейтинга шоу от 17 марта – на телеканале ESPN были показаны три поединка с малой арены Madison Square Garden.

Шоу от промоутера Боба Арума (Top Rank Promotions) просмотрело всего 488 тысяч телезрителей, что является худшим показателем со времен сотрудничества промоутера с телеканалом ESPN.

Для сравнения, ранее в 2018-ом году на телеканале были показаны три вечера бокса от Арума. Шоу от 3 февраля (главное событие: бой Хильберто Рамирес − Хабиб Ахмед) в прямом эфире смотрели 741 тысяча зрителей, шоу от 16 февраля (главное событие: бой Раймундо Бельтран − Паулюс Моузес) – 703 тысячи зрителей, а шоу от 10 марта (главное событие: Оскар Вальдес − Скотт Куигг) – 1,1 миллиона зрителей.

Ресурс BoxingScene предполагает, что низкий телерейтинг боксерского шоу обусловлен накладкой с трансляцией популярного в США баскетбольного турнира (NCAA) среди студенческих мужских команд. Телерейтинг четырех поединков NCAA, которые проходили в это же время – 2,4 млн., 2,8 млн., 3,8 млн. и 6,8 млн. зрителей.

Напомним, в рамках шоу Александр Гвоздик по очками победил Мехди Амара и стал временным чемпионом мира по версии WBC.