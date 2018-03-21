Украина примет масштабный боксерский форум 2018 года
Новости спорта: В апреле 2018 года украинский город Харьков примет очередной масштабный боксерский форум.
После успешно проведенного чемпионата Европы по боксу 2017 года Федерация бокса Украины (ФБУ) организовывает для украинских болельщиков очередное спортивное событие высшего сорта - матчевую встречу с участием боксерских команд Казахстана, Узбекистана и Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ.
Боксерские команды именно этих стран получали наибольшее количество наград на последних чемпионатах мира и Олимпийских играх, а также на удивление удачно выступали в соревнованиях Всемирной серии бокса. По итогам боксерского турнира Олимпийских игр 2016 года сборная Узбекистана заняла первое место в медальном зачете.
Сборные Казахстана и Узбекистана уже подтвердили свое участие и привезут в Харьков свои наиболее мощные составы. Ожидается также подтверждение еще одной страны-участницы турнира. Сборная Украины на этом форуме также представит своих ведущих бойцов. В частности, в рамках данной матчевой встречи свои первые официальные поединки в 2018 году проведет лучший боксер планеты 2017 года – Александр Хижняк.
Президент ФБУ Владимир Продивус отметил, что боксерский турнир в Харькове пройдет в рамках подготовки к лицензионным стартам на Олимпийские игры-2020: "В Харьков приедут действительно лучшие сборные, которые будут боксировать своими сильнейшими составами. Поэтому, для любителей бокса это будет очередная замечательная возможность увидеть воочию поединки с участием лучших боксеров планеты. Предшествовать матчевой встрече будет совместный двухнедельный учебно-тренировочный сбор, участие в котором примут все страны-участники матчевой встречи, а также ряд других сборных команд. Данное мероприятие пройдет в рамках подготовки к лицензионным стартам на Олимпийские игры. Убежден, что совместные тренировочные сборы с лучшими командами пойдут только на пользу нашим боксерам и дадут возможность увидеть наших бойцов в конкурентных поединках. Мы должны сделать все необходимое, чтобы подойти к отборочным соревнованиям на Игры-2020 максимально подготовленными".
Напомним, по итогам 2017 года сборная Украины по боксу стала сильнейшей командой Европы на домашнем первенстве в Харькове. Теперь нашей команде необходимо подтвердить свой статус в поединках против лучших боксеров Азии.