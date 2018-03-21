Украина примет масштабный боксерский форум 2018 года

После успешно проведенного чемпионата Европы по боксу 2017 года Федерация бокса Украины (ФБУ) организовывает для украинских болельщиков очередное спортивное событие высшего сорта - матчевую встречу с участием боксерских команд Казахстана, Узбекистана и Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ.

Боксерские команды именно этих стран получали наибольшее количество наград на последних чемпионатах мира и Олимпийских играх, а также на удивление удачно выступали в соревнованиях Всемирной серии бокса. По итогам боксерского турнира Олимпийских игр 2016 года сборная Узбекистана заняла первое место в медальном зачете.

Сборные Казахстана и Узбекистана уже подтвердили свое участие и привезут в Харьков свои наиболее мощные составы. Ожидается также подтверждение еще одной страны-участницы турнира. Сборная Украины на этом форуме также представит своих ведущих бойцов. В частности, в рамках данной матчевой встречи свои первые официальные поединки в 2018 году проведет лучший боксер планеты 2017 года – Александр Хижняк.

Президент ФБУ Владимир Продивус отметил, что боксерский турнир в Харькове пройдет в рамках подготовки к лицензионным стартам на Олимпийские игры-2020: "В Харьков приедут действительно лучшие сборные, которые будут боксировать своими сильнейшими составами. Поэтому, для любителей бокса это будет очередная замечательная возможность увидеть воочию поединки с участием лучших боксеров планеты. Предшествовать матчевой встрече будет совместный двухнедельный учебно-тренировочный сбор, участие в котором примут все страны-участники матчевой встречи, а также ряд других сборных команд. Данное мероприятие пройдет в рамках подготовки к лицензионным стартам на Олимпийские игры. Убежден, что совместные тренировочные сборы с лучшими командами пойдут только на пользу нашим боксерам и дадут возможность увидеть наших бойцов в конкурентных поединках. Мы должны сделать все необходимое, чтобы подойти к отборочным соревнованиям на Игры-2020 максимально подготовленными".

Напомним, по итогам 2017 года сборная Украины по боксу стала сильнейшей командой Европы на домашнем первенстве в Харькове. Теперь нашей команде необходимо подтвердить свой статус в поединках против лучших боксеров Азии.