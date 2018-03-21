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Хьюи Фьюри: Я боец мирового уровня и стану чемпионом мира

Хьюи Фьюри
20:40 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер Фьюри

Новости спорта: Хьюи Фьюри вспомнил о своём поражении от Джозефа Паркера.

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжёлом весе Хьюи Фьюри вспомнил о своём поражении от Джозефа Паркера, а также выразил уверенность, что однажды всё равно завоюет титул.

"То, что не убивает вас, делает сильнее. Нельзя жить прошлым. На многие вещи можно постоянно озираться, но если делать это, то не сможешь двигаться вперёд. Я многому научился в бою с Паркером, я пересматривал тот поединок тысячу раз. Думал, что и как можно было сделать лучше. Но всё равно я не могу повернуть время вспять. Я должен двигаться вперёд и прогрессировать. Бой с Паркером пробудил во мне аппетит. Да, поражение стало шагом назад, но уверен, что я боец мирового уровня и завоюю титул.

Что касается грядущего противостояния с Сэмом Секстоном, то пояс британского чемпиона это здорово, но я стал профессионалом не для того, чтобы быть им на уровне Великобритании. Если бы мне сейчас поступило предложение подраться за мировой титул, я бы согласился, потому что извлёк урок из своих ошибок", — цитирует Хьюи Фьюри BoxingScene.

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Новости спорта, Бокс, Джозеф Паркер, Новости бокса, Хьюи Фьюри.
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