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"Кто-то упадет в нокаут": Паркер о бое с Джошуа

Джозеф Паркер
17:38 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер Паркера

Новости спорта: Джозеф Паркер поделился ожиданиями от боя с Энтони Джошуа.

Чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер поделился ожиданиями от предстоящего объединительного поединка с чемпионом по версиям WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа, а также прокомментировал итог недавнего боя Деонтея Уайлдера с Луисом Ортисом.

«Уайлдер был достаточно точен. Многие говорят, что он выбрасывает какие-то дикие бомбы, но это работает. Он нокаутирует всех, с кем выходит на ринг. Что касается моего противостояния с Джошуа, то я в восторге от него. Кто-то упадёт в нокаут, и это буду не я», — цитирует новозеландца BoxingScene.

Встреча Энтони Джошуа и Джозефа Паркера состоится 31 марта в Кардиффе.

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