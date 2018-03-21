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Пакьяо больше не работает с Бобом Арумом

Мэнни Пакьяо
19:02 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Боб Арум больше не работает с экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум больше не работает с экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, сообщил адвокат боксёра Элдибрандо Виэрнесто.

"Я смотрел новые контракты Пакьяо и могу сказать, что теперь свои дела Мэнни ведёт самостоятельно. Боб Арум больше не имеет никакого отношения к боксёру", — заявил Виэрнесто PhilStar.

Официально ни промоутер, ни боксёр не заявили об окончании сотрудничества. Ранее стало известно, что с филиппинцем прекратил сотрудничество его давний тренер Фредди Роуч.

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Новости спорта, Боб Арум, Бокс, Мэнни Пакьяо, Новости бокса.
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