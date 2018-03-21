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Ломаченко - Линарес: стали известны цены билетов на бой

Ломаченко - Линарес
22:54 Ср, 21 Март 2018 Телеграф
isport.ua
Фото: Инстаграм Линареса

Новости спорта: Цена билетов на бой Василия Ломаченко и Хорхе Линареса стартует от 65 долларов (1 700 гривен).

В пятницу, 23-го марта, в продажу поступят билеты на вечер бокса, который пройдет 12-го мая в Нью-Йорке на знаменитой арене театра Madison Square Garden, где на ринг выйдут Василий Ломаченко и Хорхе Линарес.

Как сообщает ресурс BoxingScene, цена билетов на поединок стартует от 65 долларов (1 700 гривен). Также в продажу поступят билеты за 106 долларов (2 750 тис. гривен), 206 долларов (5 400 тис. гривен), 306 долларов (8000 тис. гривен), 406 долларов (10 500 тис. гривен) и 506 долларов (13 150 тис. гривен).

Билеты можно приобрести как в кассах, так и на сайте Madison Square Garden, а также на ресурсе ticketmaster.com.

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Ломаченко - Линарес, Новости бокса, Хорхе Линарес.
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