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Сондерс: Мне нравится Альварес, но все же он – жулик

Билли Джо Сондерс
18:07 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Британец Билли Джо Сондерс поделился мнением о положительной допинг-пробе мексиканского боксера Сауля Альвареса.

Чемпион в среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс (26-0, 12 КО) прокомментировал положительный допинг-тест Альвареса на наличие запрещенного препарата кленбутерола.

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"Скорее всего, это никакое не стечение обстоятельств. Не случайно же он так раскабанел перед первым поединком. У него было много времени, кто знает, чем они занимались. Кленбутерол здорово помогает. Дыхалка и все такое. Мне нравится Канело как боец, но все же он – жулик.

Жульничая, вы подвергаете риску здоровье и даже жизнь соперника. Мы все знаем, бокс – опасный спорт, здесь не единожды случались смертельные случаи.

Ужасно, что попался спортсмен настолько высокого уровня. Считаю, необходимо ввести пожизненную дисквалификацию для тех, кто применяет допинг. Бокс должен быть чистым спортом", – цитирует Сондерса Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Головкин обвинил Альвареса в приеме допинга и обмане.

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Новости спорта, Билли Джо Сондерс, Бокс, Новости бокса, Сауль Альварес.
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