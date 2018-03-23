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Уайлдер сделал свой прогноз на бой Джошуа - Паркер
11:05 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер уверен, что обладатель титула WBO Джозеф Паркер способен победить Энтони Джошуа

Бой Джошуа — Паркер пройдет 31 марта в Кардиффе. Британец считается безоговорочным фаворитом противостояния, но Уайлдер уверен, что многое будет зависеть от настроя новозеландского чемпиона.

«У Паркера есть 100-процентный шанс победить. Он должен действовать на ринге с умом и придерживаться плана на бой», — цитирует Деонтея BoxingScene.

«В ринге не так важно, сколько человек весит, или какие у него мускулы. Здесь все решает твое сердце, важнее зверь, которого ты выпустишь из себя. Правильное мышление — главная сила. Верь в себя и бери то, что должен».

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Новости спорта, Бокс, Деонтей Уайлдер, Джозеф Паркер, Джошуа, Новости бокса.
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