Дэвид Хэй: Владимир Кличко всегда заботился о своей защите

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, в свое время проигравший объединительный бой Владимиру Кличко, сравнивал украинца с действующим обладателем титула WBO в супетяжелом дивизионе Джозефом Паркером, которому 31 марта в Кардиффе предстоит встретиться в ринге с Энтони Джошуа.

Команда Паркера, который уже прибыл в Лондон, использует для тренировок тренажерный зал Дэвида Хэя, а оба боксера не скрывают своих дружественных отношений. По мнению Хэя, Владимир Кличко был силен своей защитой, а проиграл поединок Джошуа из-за нежелания рисковать.

"Кличко – отлично работает в защите, - заявил Хэй. – Когда он пропускает удары, он не идет вперед. Но все будет по-другому, когда в ринге окажется молодой и голодный боец. Кличко совершил ошибку в бою с Джошуа и проиграл. Но Паркер не знает, как проигрывать. Если ему удастся послать Джошуа в нокдаун, он пойдет вперед, чтобы выпустить все свои снаряды. Это будет интересная битва: как только один из боксеров даст слабину, второй тут же этим воспользуется".