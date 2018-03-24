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Руководство UFC готово предложить Энтони Джошуа контракт на $ 500 млн

Энтони Джошуа
06:04 Сегодня Телеграф
klitschko-brothers.com

Новости спорта: Руководство UFC собирается заключить контракт с чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа.

По данным английских СМИ, руководство UFC собирается заключить контракт с чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа на внушительную сумму.

По сведениям The Telegraph, речь идет о 500 миллионах долларов за несколько боев. Если эта информация подтвердится, Джошуа станет самым богатым британским боксером за всю историю. Планируется, что предварительные переговоры состоятся уже 1 апреля, после поединка между Джошуа и Паркером, который запланирован на 31 марта в Каржиффе и на который собирается прибыть президент Ожидается, что президент UFC Дана Уайт.

Как пишет Allboxing, контракт Джошуа со своим нынешним промоутером Эдди Хирном истекает через год, а бой против Паркера будет являться последним по телевизионному контракту с Showtime. Контракт UFC с Джошуа предусматривает именно продолжение его выступлений в профессиональном боксе, а не в ММА. UFC уже давно планирует начать работу в качестве боксерского промоутера, о чем не раз говорил Дана Уайт.

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