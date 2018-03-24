Линарес сменил тренера перед боем с Ломаченко

Об этом сообщил сам бывший тренер боксёра.

"К сожалению, наше сотрудничество прекратилось. Я больше не тренирую Линареса. Он предпочитает жить и тренироваться в Японии и Лас-Вегасе, а я не могу уехать из Лондона. В Великобритании я занимаюсь подготовкой Дэвида Хэя к матчу-реваншу с Тони Беллью, который состоится в мае. Поэтому нам пришлось прекратить сотрудничество.

Линарес – отличный боксёр, в бое с Василием Ломаченко всё будет зависеть от того, кто будет работать с Хорхе в углу ринга. Ему нужен специалист, обладающий необходимым опытом, который сможет помочь ему правильно выстроить бой. Этот матч будет тяжёлым, своеобразными шахматами бокса, нужен правильный план на бой.

Что касается себя, то я не исключаю совместной работы с Линаресом в будущем. Кто знает?» — цитирует Саласа BoxingNewsOnline.

Поединок Василия Ломаченко и Хорхе Линареса пройдёт 12 мая на арене «Мэдисон Сквер Гарден" (Нью-Йорк, США).