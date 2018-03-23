Паркер назвал главную ошибку команды Джошуа

Чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер убеждён, что команда Энтони Джошуа недооценивает его и судит о его возможностях по не совсем удачным поединкам с Разваном Кохану и Хьюи Фьюри.

"Я думаю, что сторона Джошуа недооценивает меня и судит о моей силе по бою с Хьюи Фьюри. Полагаю, что уже после того поединка многие списали меня со счетов, но мы много работаем. У меня был отличный тренировочный лагерь, и встреча с Джошуа пройдёт в совершенно другом ключе. 31 марта вы увидите другого Паркера. Если же тренеры Джошуа судят обо мне по бою с Фьюри, то они делают огромную ошибку.

Что касается боя с Кохану, то, как я уже говорил, прошлый год был не лучшим в моей карьере. Но мы много работали, и я очень сильно прогрессировал, мы сумеем это показать", — цитирует новозеландца BoxingScene.