Линарес: У меня есть скорость и мощь, чтобы выиграть Ломаченко

Чемпион мира по версии WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Хорхе Линарес прокомментировал официальное подтверждение боя с Василием Ломаченко, дав понять, что в поединке с украинцем он продемонстрирует лучшие качества.

"Это тот бой, который хотят видеть болельщики. Это будет битва двух лучших чемпионов. Покажу, что я не только главный в лёгком весе, но и что являюсь одним из лидеров рейтинга лучших боксёров вне зависимости от весовой категории (P4P. — Прим. ред.). У меня достаточно навыков, а также есть скорость и мощь, чтобы выиграть этот бой. 12 мая король Хорхе свергнет Василия Ломаченко", — цитирует венесуэльца Boxingtalk.

Поединок Василия Ломаченко и Хорхе Линареса пройдёт 12 мая на арене «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США).