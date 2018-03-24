Джошуа: Бой с Паркером опаснее, чем с Уайлдером

По словам британца, этот поединок будет сложнее, чем потенциальное противостояние с обладателем титула по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

«Бой с Паркером будет тяжелее, чем с Уайлдером. Я не видел, чтобы Деонтей так много работал по корпусу соперников, он полагается лишь на удар правой. Паркер действует лучше во всех компонентах. Он также не выкидывает многоударные комбинации, но он атакует чаще, чем Уайлдер. Когда мы говорим о Джозефе, то мы думаем о его скорости, выносливости и о его крепком подбородке.

Не знаю, правда ли что Уайлдер полагается лишь на удар справа, но люди говорят об этом. Паркер же хорош во всех компонентах, это и делает бой с ним более опасным», — цитирует британца BoxingScene.