Джошуа: Рад, что Дана Уайт пришел в игру

Напомним, что ранее в прессе появилась информация, что Уайт собирается предложить Джошуа контракт на общую суму в 500 миллионов долларов. По словам Джошуа, он открыт к возможному предложение, но при этом его промоутером в любом случае должен оставаться Эдди Хирн.

"Мне интересно это, потому что мы все можем работать вместе, — сказал Джошуа во время телефонной пресс-конференции. — Между мной и Эдди хорошие рабочие отношения. Я уверен, что Эдди заинтересован в работе с Даной Уайтом. Если это хороший бизнес, то это имеет смысл. Я сам не занимаюсь бизнесом, но я уверен, что Эдди не скажет: «О, Дана, мы не заинтересованы работать с тобой", пока мы не знаем, что он может предложить».

"Мы выслушаем предложение, и если это имеет смысл, то на сто процентов мы будем слушать во все уши. Поэтому я рад, что Дана пришел в игру. Надеюсь, он может добавить какое-то волнение, и мы можем продвинуться вперед и сделать хорошие деньги и хорошие бои".