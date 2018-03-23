Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана Украинские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана
Новости: Фигуристка из Украины с мировым рекордом выиграла чемпионат мира Фигуристка из Украины с мировым рекордом выиграла чемпионат мира
Новости: Саудовская Аравия – Украина: где и когда смотреть товарищеский матч Саудовская Аравия – Украина: где и когда смотреть товарищеский матч
Новости: Фигуристы Пападакис и Сизерон выиграли короткий танец на ЧМ с мировым рекордом Фигуристы Пападакис и Сизерон выиграли короткий танец на ЧМ с мировым рекордом
X

Джошуа: Рад, что Дана Уайт пришел в игру

Энтони Джошуа
19:23 Сегодня Телеграф
allboxing.ru

Новости спорта: Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал слухи о возможном предложении контракта со стороны Даны Уайта.

Напомним, что ранее в прессе появилась информация, что Уайт собирается предложить Джошуа контракт на общую суму в 500 миллионов долларов. По словам Джошуа, он открыт к возможному предложение, но при этом его промоутером в любом случае должен оставаться Эдди Хирн.

"Мне интересно это, потому что мы все можем работать вместе, — сказал Джошуа во время телефонной пресс-конференции. — Между мной и Эдди хорошие рабочие отношения. Я уверен, что Эдди заинтересован в работе с Даной Уайтом. Если это хороший бизнес, то это имеет смысл. Я сам не занимаюсь бизнесом, но я уверен, что Эдди не скажет: «О, Дана, мы не заинтересованы работать с тобой", пока мы не знаем, что он может предложить».

"Мы выслушаем предложение, и если это имеет смысл, то на сто процентов мы будем слушать во все уши. Поэтому я рад, что Дана пришел в игру. Надеюсь, он может добавить какое-то волнение, и мы можем продвинуться вперед и сделать хорошие деньги и хорошие бои".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бокс, Дана Уайт, Джошуа, Новости бокса.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз

Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз
Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе

Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)

Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Ломаченко: Бой с Линаресом будет самым сложным в моей карьере Ковалев: Не хочется боксировать с Гвоздиком Ломаченко назвал упражнение, которое ему дается тяжелее других (Видео)

Последние новости

В ООН зафиксировали резкий рост голода на Земле Фигуристы Пападакис и Сизерон выиграли короткий танец на ЧМ с мировым рекордом Дочь Майкла Джексона заподозрили в нетрадиционном романе
Сегодня читают в спорте
01 Усик обратился к Илону Маску
02 Ломаченко назвал упражнение, которое ему дается тяжелее других (Видео)
03 Луис Адриано: Динамо? Не отказался бы
04 Ковалев: Не хочется боксировать с Гвоздиком
05 Фигуристка из Украины с мировым рекордом выиграла чемпионат мира
Новости сегодня
19:42 Линарес: У меня есть скорость и мощь, чтобы выиграть Ломаченко
19:39 Соратник Саакашвили попался на контрабанде янтаря
19:30 Оля Полякова порадовала фанатов семейным фото
19:20 Смешно до слез: прикольные картинки, которые подарят вам улыбку
19:00 Виктор Вацко стал королевским комментатором
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко в суде объявила голодовку Савченко в суде объявила голодовку
Новости: В Госдепе США назвали условие выживания Украины В Госдепе США назвали условие выживания Украины
Новости: Погода на выходные 24-25 марта: в Украине начинается потепление Погода на выходные: в Украине начинается потепление
Новости: Витамин В14 улучшает память и снижает холестерин Витамин В14 улучшает память и снижает холестерин
Добавить комментарий
0