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Джошуа спрашивал совета у Владимира Кличко перед боем с Паркером

Энтони Джошуа
14:01 Сегодня Телеграф
klitschko-brothers.com

Новости спорта: Энтони Джошуа перед запланированным на конец марта боем с Джозефом Паркером просил консультации у Владимира Кличко.

Чемпион мира по версиям WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа перед запланированным на 31 марта в Кардиффе поединке против обладателя титула WBO в дивизионе Джозефа Паркера, просил консультации у Владимира Кличко относительно слабых сторон своего будущего оппонента.

Об этом сообщают британские СМИ, акцентируя внимание на том, что Паркер в свое время был спарринг-партнером Владимира Кличко. Косвенно эту информацию подтвердил и сам Паркер. «Команда Джошуа может делать все, что хочет – это ничего не изменит, - заявил Паркер. – Вероятно, Энтони хочет получить совет от Кличко. Но у нас есть бой Джошуа – Кличко, который мы смотрим каждый день во время тренировок. Заметили моменты, которые мы можем сделать лучше. Мы сможем «поймать» Джошуа. Все думают, что бой станет легкой прогулкой для Джошуа, но это только дополнительная мотивация для меня. Я хочу побыстрее оказаться в ринге и выиграть».

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