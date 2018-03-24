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Джошуа: Кличко - мой самый опасный соперник в карьере

Энтони Джошуа в бою с Владимиром Кличко
13:30 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Энтони Джошуа назвал своего самого

Чемпион IBF, WBA и IBO в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа заявил, что не считает своего следующего соперника Джозефа Паркера самым опасным оппонентом в карьере.

"Паркер не самый опасный соперник, таковым был Владимир Кличко. Он феноменальный, великий чемпион, который был на вершине в течение 10 и выиграл 64 боя из 69. Это невероятный результат, хотя и не все относятся к нему с должным уважением. В бою с Кличко я получил фантастический опыт, который обязательно поможет мне в поединке с Паркером", – приводит слова Джошуа Boxing Insider.

Бой Джошуа — Паркер пройдёт 31 марта на стадионе "Миллениум" в Кардиффе (Великобритания).

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Новости спорта, Бокс, Владимир Кличко, Джошуа, Джошуа - Паркер, Новости бокса.
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