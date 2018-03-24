Йога Владимира Кличко или необычная тренировка чемпиона

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко, не так давно завершивший спортивную карьеру, поддерживает форму с помощью бикрам-йоги.

Об этом рассказал сам Владимир, разместив фото с тренировки на своей странице в одной из социальных сетей. «Наша ловкость помогает нам в жизни. Мой философией всегда было: «сделай это, или останови его». Во время сессии бикрам-йоги», - подписал фотографию Кличко.

Бикрам-йога или «горячая йога» — комплекс упражнений, выполняемых в нагретом помещении. Своё название этот вид йоги получил в честь своего основателя — индийца Бикрама Чоудхури, который в 1957 стал национальным чемпионом Индии по йоге в возрасте всего 13 лет.