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Бриедис: Я все еще не смотрел бой с Усиком

Майрис Бриедис
21:25 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Майрис Бриедис признался, что изменил бы кое-что в поединке против Александра Усика.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Майрис Бриедис рассказал, что уважает решение судей, отдавших победу украинцу Александру Усику в их полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии.

"Я все еще не нашел времени посмотреть и проанализировать бой с Усиком. Я полностью принимаю решение трех судей. Это официальный результат и его нужно уважать. Окончательный вердикт за судьями. Но это еще больше мотивирует меня и дает дополнительный стимул развиваться и становиться лучше.

Оглядываясь назад, я, конечно, изменил кое-что в нашем поединке. Я бы ускорил темп раньше и не снизил его в последнем раунде, потому что чувствовал, что Усик иссякает. Но по каким-то причинам, которых я не могу объяснить, я этого не сделал. Кроме того мне стоило пригласить более разнообразную группу спарринг-партнеров в свой тренировочный лагерь в Испании", - сказал Бриедис в интервью Boxing monthly.

Напомним, Майрис Бриедис будет запасным боксером в финале WBSS и сможет заменить Александра Усика или Мурата Гассиева в финале турнира в случае форс-мажорных обстоятельств.

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Майрис Бриедис, Новости бокса.
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