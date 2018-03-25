Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Уайт - Браун: видео боя Уайт - Браун: видео боя
Новости: Себастьян Феттель выиграл Гран При Австралии Себастьян Феттель выиграл Гран При Австралии
Новости: "Днепр" стал победителем регулярного сезона Суперлиги "Днепр" стал победителем регулярного сезона Суперлиги
Новости: Биатлон. Результаты женского масс-старта в Тюмени Биатлон. Результаты женского масс-старта в Тюмени
X

Хирн: Джошуа может завершить карьеру после завоевания всех титулов

Эдди Хирн
21:35 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Однако, промоутер не думает, что его клиент повесит перчатки на гвоздь в ближайшее время

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) Эдди Хирн считает, что британец может завершить карьеру после того, как объединит все титулы. Слова Хирна передает Boxingnews24:

«Джошуа может завершить карьеру после завоевания всех титулов. Он достаточно умен для того, чтобы не выходить на ринг, когда его желание боксировать иссякнет. Я не думаю, что это произойдет в ближайшее время, пока он не добрался до самых вершин. Когда же он достигнет всего, он может покончить со всем».

Напомним, что 31 марта Джошуа проведет поединок против обладателя пояса WBO Джозефа Паркера(24-0, 18 КО). В случаем победы ему останется заполучить лишь титул WBC, которым владеет Деонтей Уайлдер (40-0, 39 КО).

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что британский супертяжеловес может работать с UFC.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бокс, Джошуа, Новости бокса, Эдди Хирн.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)
Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)

Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)
Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)

Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)
Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз

Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз
Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе

Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Ломаченко: Майки Гарсия хочет за наш бой 3-5 миллионов долларов Джошуа: Я боюсь проиграть и поэтому нервничаю Ломаченко: Моя цель - победить всех чемпионов

Последние новости

Огрызко хочет проявить солидарность с Западом Футболист в прыжке влетел шипами в горло сопернику (Видео) Врачи объяснили, кому нельзя есть чеснок
Сегодня читают в спорте
01 Смерть на футбольном поле: футболист умер от удара мячом
02 Цыганков травмирован, Бурда покинул расположение сборной Украины
03 Юная девочка стала звездой матча между сборными Нидерландов и Англии (Видео)
04 Футболист в прыжке влетел шипами в горло сопернику (Видео)
05 Уайт брутально отправил в нокаут Лукаса Брауна и завоевал титул WBC
Новости сегодня
22:00 Зарубежные хиты, которые показывают, куда движется музыка (Видео)
21:47 Гризманн готов пойти на понижение зарплаты, чтобы перейти в "Барселону"
21:46 В Эстонию прибыл министр обороны Великобритании
21:45 Дети знаменитостей, которые покорили модный подиум
21:40 МИД Польши: Мы не хотим выбирать Украине героев
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинцы начали жить по летнему времени Украинцы начали жить по летнему времени
Новости: В Помпеи турист повредил старинную мозаику В Помпеи турист повредил старинную мозаику
Новости: Геращенко рассказала, почему Украина не высылает российских дипломатов Геращенко: Дипотношения с РФ сведены к минимуму
Новости: Apple разработала набор смайликов для людей с ограниченными возможностями Apple разработала набор смайликов для людей с ограниченными возможностями
Добавить комментарий
0