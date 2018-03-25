Хирн: Джошуа может завершить карьеру после завоевания всех титулов

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) Эдди Хирн считает, что британец может завершить карьеру после того, как объединит все титулы. Слова Хирна передает Boxingnews24:

«Джошуа может завершить карьеру после завоевания всех титулов. Он достаточно умен для того, чтобы не выходить на ринг, когда его желание боксировать иссякнет. Я не думаю, что это произойдет в ближайшее время, пока он не добрался до самых вершин. Когда же он достигнет всего, он может покончить со всем».

Напомним, что 31 марта Джошуа проведет поединок против обладателя пояса WBO Джозефа Паркера(24-0, 18 КО). В случаем победы ему останется заполучить лишь титул WBC, которым владеет Деонтей Уайлдер (40-0, 39 КО).

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что британский супертяжеловес может работать с UFC.