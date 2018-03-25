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Ломаченко: Майки Гарсия хочет за наш бой 3-5 миллионов долларов

Василий Ломаченко
08:39 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Украинец считает, что бюджет такого поединка, на данный момент, для США не актуален

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) в интервью Youtube-каналу «Бегущий банкир» рассказал о том сопернике, с которым бы он больше всего хотел сразиться в данный момент. Также украинец рассказал, что хотел, чтобы его знали, как Майка Тайсона или Мохаммеда Али.

О возможном бое против Майки Гарсии

«Майки Гарсия меня заводит больше всех. Он – номер 1 в этой весовой категории, он – один из претендентов на звание лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории, и он непобедимый.

Чтобы с ним встретиться нужны деньги, которые он хочет, чтобы ему заплатили. Я думаю, он хочет от 3 до 5 миллионов долларов. Сейчас ему этих денег никто не даст, так как телевидение их не выделит столько. Если ему нужно дать 3-5 миллионов, мне парочку, ну и промоутеры должны заработать. Вот и выходит, что бюджет боя будет 10 миллионов долларов.

Сегодня 10 миллионов долларов для нашего боя в Америке – это не совсем актуально. В Штатах, чтобы такой бой проводить, ты должен быть мегапопулярным. А я на сегодняшний день не являюсь в Штатах мегапопулярным, чтобы люди платили за это деньги».

О популярности

«Я хочу, чтобы меня знали, как Майка Тайсона, я хочу, чтобы меня знали, как Мохаммеда Али, я хочу быть величиной. Однако, это мое желание, но это не значит, что так оно и будет. Я сделаю все ради того, чтобы стать таким, как они. 

Чтобы быть мегапопулярной звездой, нужно делать вещи, которые тебе не совсем нравятся».

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Майки Гарсия, Новости бокса.
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