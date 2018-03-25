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Тренер Паркера - о предстоящем бое новозеландца с Джошуа

Кевин Бэрри (слева) и Джозеф Паркер
09:24 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua

Новости спорта: Тренер Джозефа Паркера считает, что его клиент самый сложный соперник в карьере Энтони Джошуа.

Наставник чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO Джозефа Паркера Кевин Бэрри считает, что Энтони Джошуа подойдет к бою против его клиента еще в лучшей форме, нежели в поединке с Владимиром Кличко.

"Не секрет, что Джошуа – самый большой вызов в карьере Паркера. Но я также верю в то, что и Паркер – самый большой тест в карьере Джошуа. Мы ожидаем, что Джошуа будет выглядеть еще лучше, чем в поединке против Владимира Кличко.

Я думаю, что Джошуа стал лучше. То же самое касается и Паркера. Ожидаю, что стили боксеров поспособствуют очень захватывающему бою", – приводит слова специалиста ресурс BoxingScenе.

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Новости спорта, Бокс, Джозеф Паркер, Джошуа, Кевин Бэрри, Новости бокса.
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