Тренер Паркера - о предстоящем бое новозеландца с Джошуа

Наставник чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO Джозефа Паркера Кевин Бэрри считает, что Энтони Джошуа подойдет к бою против его клиента еще в лучшей форме, нежели в поединке с Владимиром Кличко.

"Не секрет, что Джошуа – самый большой вызов в карьере Паркера. Но я также верю в то, что и Паркер – самый большой тест в карьере Джошуа. Мы ожидаем, что Джошуа будет выглядеть еще лучше, чем в поединке против Владимира Кличко.

Я думаю, что Джошуа стал лучше. То же самое касается и Паркера. Ожидаю, что стили боксеров поспособствуют очень захватывающему бою", – приводит слова специалиста ресурс BoxingScenе.