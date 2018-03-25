Кроуфорд - Хорн: организаторы назначили новую дату боя

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Джефф Хорн встретится с бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем весе Теренсом Кроуфордом. Поединок должен был состояться 14 апреля, но был перенесен из-за травмы руки Кроуфорда.

По информации ESPN, организаторы определились с датой боя и назначили его на 9 июня этого года. Поединок состоится в Лас-Вегасе, на арене Mandalay Bay.