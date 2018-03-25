Гуламирян стал обладателем вакантного пояса WBA

Французский боксер армянского происхождения Арсен Гуламирян (23-0, 15 КО) стал обладателем вакантного пояса чемпиона WBA в первом тяжелом весе.

В титульном поединке Гуламирян одержал победу над бельгийцем Риядом Мери (24-1, 20 КО) техническим нокаутом. Поединок был остановлен рефери в 11-м раунде. Для 25-летнего Мери это поражение стало первым в рекорде.

Отметим, что в этой весовой категории три чемпиона мира по версии WBA. Кроме Гуламиряна, этот титул удерживают российские боксеры Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) и Денис Лебедев (30-2, 22 КО).

Предыдущим обладателем пояса WBA Regular был кубинец Юниэр Дортикос (22-1, 21 КО), уступивший Гассиеву 3 февраля в рамках World Boxing Super Series (WBSS).