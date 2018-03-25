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Диллиан Уайт вызвал на бой Деонтея Уайлдера

Диллиан Уайт
15:09 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Скриншот

Новости спорта: Диллиан Уайт рассказал, что готов встретиться с Дентеем Уайлдером летом.

Обладатель титула по версии WBC Silver в супертяжёлом весе Диллиан Уайт, после успешного боя с Лукасом Брауном, выразил готовность встретиться с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером уже предстоящим летом.

"Уайлдер, где ты? Где ты будешь в июне? Давай проведём бой. Я готов, оставь все оправдания в стороне и забудь о Джошуа. Давай сделаем это на O2Arena в июне", — призвал Уайт.

Также британец дал понять, что таким желанием руководят не только эмоции, но и здравый смысл.

"Я думаю, что люди уже устали видеть бои Деонтея со слабой оппозицией. Также он не проведёт следующий бой с Джошуа, так что в следующий раз он должен драться со мной.", — цитирует Уайта BoxingScene.

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Новости спорта, Бокс, Деонтей Уайлдер, Диллиан Уайт, Новости бокса.
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