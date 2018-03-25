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Роналду получил ценный подарок от Ломаченко

Менеджер Ломаченко Эгис Климас (справа) подарил перчатки украинца Криштиану Роналду
21:19 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Инстаграм klimasmanagement

Новости спорта: Пока Александр Усик ходит на матчи Барселоны, его кум передает подарки лидеру Реала.

Лучший футболист мира получил подарок от лучшего боксера в мире. По крайней мере, так считает известный боксерский менеджер Эгис Климас.

В Женеве Климас, который ведет дела украинского чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко, встретился с футболистами сборной Португалии.

В частности, Климас повидался с пятикратным обладателем Золотого мяча капитаном сборной Португалии и форвардом Реала Криштиану Роналду, которому подарил перчатки Ломаченко. Об этом в своем Instagram сообщил сам Климас.

"Было приятно встретиться с лучшим, с Криштиану Роналду и передать ему подарок от лучшего, от Василия Ломаченко", - написал Климас.

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Криштиану Роналду, Новости бокса, Новости футбола, Футбол, Эгис Климас.
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