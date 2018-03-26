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Украинский боксер бросил вызов Пакьяо

Виктор Постол
12:49 Сегодня Телеграф
Трибуна

Новости спорта: Виктор Постол рассказал о боксере, с которым мечтает встретиться в ринге.

Украинский боксер Виктор Постол поделился планами на будущее и объяснил, почему Пакьяо не захочет боксировать с ним.

Есть боксер, против которого я мечтал бы выйти в ринг. Это Мэнни Пакьяо. Когда он готовился к бою с Крисом Алгиери, я ему помогал в качестве спарринг-партнер. Замечательный человек, чемпион мира во многих категориях, очень именитый боксер.

Мы сейчас ведем с ним переговоры о поединке. Но я не уверен, что он согласится. Ведь у меня сейчас пояса нет, а он хотел бы боксировать с титулованными.

Бой с Прогрейсом должен был быть за временного чемпиона мира. Я никогда не избегал поединков. У меня такое впервые в жизни. Действительно, у меня случился перелом пальца. Наша команда предоставила все снимки, заключение врача. Прогрейс не должен был боксировать хотя бы месяц, чтобы у меня зажила рука. Мы же не просили год-два. Но ему быстро нашли другого соперника. Сейчас с пальцем, слава Богу, все хорошо, вот уже две недели тренируюсь, жду боя.

Что дальше? Сейчас я упал в рейтинге (Виктор Постол занимает 4 место в рейтинге WBC - ред.). Мне теперь нужно провести 2-3 боя, чтобы вновь подняться в рейтинге и побороться за пояс. Тренируюсь пока, конечно хочется еще хоть какой-то пояс завоевать"

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Новости спорта, Бокс, Виктор Постол, Мэнни Пакьяо, Новости бокса.
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