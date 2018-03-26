"Один бой − это еще не все": Джошуа − о победе Фьюри над Кличко

Чемпион мира по версии WBA, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) считает, что Тайсону Фьюри (25-0, 18 КО) не стоит постоянно вспоминать о своей победе над Владимиром Кличко. Кроме того, «Эй-Джей» заявил, что его противостояние против Джозефа Паркера (24-0, 18 КО) станет особенным.

«Одна победа – это еще не все. Если бы было так, то Фьюри до сих пор сидел бы на троне после успеха в поединке с Кличко.

Что касается меня, то я постоянно должен идти вперед. Но по такой же аналогии, одно поражение или один провал не должны ставить крест на твоей карьере.

Каждый мой бой, начиная с 16-го в профикарьере, когда я боксировал за чемпионский титул, отложился в моей памяти. Но встреча с Паркером в любом случае будет особенной, будет исторической».

Напомним, бой Паркера и Джошуа пройдет за пояса WBO, WBA, IBO и IBF и состоится 31 марта в Кардиффе.

Что касается Фьюри, то его победа над Владимиром Кличко датируется ноябрем 2015-го года. Это пока его последний поединок в карьере. При этом недавно стало известно, что Тайсон вернется на ринг 9 июня.