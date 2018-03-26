В каких странах дрался Владимир Кличко

Впервые в своей взрослой жизни украинец встречал его не в качестве действующего боксера. Мы решили вспомнить географию поединков нашей легенды бокса в датах и цифрах. Абсолютное большинство своих чемпионских поединков Владимир провёл в Германии (18 из 28). Ещё 7 боёв за звание чемпиона мира младший Кличко отбоксировал на рингах Мекки бокса – в США. По одному разу Владимир проводил чемпионские бои в Великобритании, Швейцарии и России.

По продолжительности беспрерывного обладания званием чемпиона мира в тяжёлом весе Владимир занимает второе место после легендарного чемпиона американца Джо Луиса, который в период с 22 июня 1937 года по 1 марта 1949 года владел мировым титулом на протяжении 11 лет 8 месяцев и 7 дней. Украинец же являлся чемпионом мира на протяжении более чем девяти с половиной лет.

Также Владимир занимает 3-е место в истории по беспрерывному количеству успешных защит звания чемпиона мира в тяжёлом весе, уступая по этому показателю только всё тому же великому Джо Луису и ещё одному долгоиграющему выдающемуся американскому чемпиону Ларри Холмсу, который владел мировыми титулами в конце 1970-х – первой половине 1980-х годов. Луис имел 25 рекордных последовательных защит, Холмс – 20, а Кличко-младший – 18. Хотя по общему количеству защит звания чемпиона мира Владимир уже обогнал Холмса, проведя 23 таких поединка.

Германия: 50 боёв, 48 побед, 2 поражения

В Германии братья Кличко начинали свою профессиональную карьеру, здесь же дебютировали на профи-ринге и провели наибольшее количество боёв. Владимир в Германии дрался 50 раз, одержав 48 побед и потерпев два, при чём самых болезненных поражений в карьере. 8 марта 2003 года в Ганновере южноафриканский панчер Корри Сандерс разобрался с на тот момент чемпионом мира WBO и главной надёжной супертяжёлого дивизиона всего за два раунда. В ноябре 2015 года Владимир потерпел второе поражение на немецкой земле, уступив одиозному британцу Тайсону Фьюри, уступив титулы чемпиона мира по версиям IBF/WBO/WBA в супертяжёлом весе.

США: 12 боёв, 11 побед, одно поражение

В Мекке профессионального бокса Владимир дрался нечасто. Если взглянуть на статистику, то лучший на данный момент супертяж планеты за океаном проводил свой каждый шестой бой. В Америке Владимир тоже проиграл один поединок – в 2004-м – Ламону Брюстеру. С тем боем получилась довольно мутная история. Кличко, в первых двух раундах превосходивший соперника на голову, затем начал резко терять силы и в итоге закончил бой уже в пятом раунде. Потом оказалось, что содержание сахара в крови Владимира было в несколько раз выше нормы. Команда братьев говорила об отравлении украинца, делом заинтересовалась ФБР, но в итоге дело было закрыта за недостаточностью улик.

Австрия: один бой, одна победа

В соседней с Германией стране Кличко проводил свой второй поединок в профессиональной карьере. Американский джорнимен Эксам Спейч, вышедший на бой против Владимира с рекордом 8-30-2, серьёзных проблем украинцу не доставил. Кличко победил нокаутом в середине второго раунда.

Украина: один бой, одно поражение

А вот с родиной «боксёрские» отношения у Владимира не заладились. В Украине Кличко-младший дрался всего один раз, потерпев первое поражение в своей карьере. Американец Росс Пьюрити, в отличие от своего земляка Спейча, был боксёром куда более крепким и обученным. Плюс сам Владимир, решивший порадовать родных болельщиков яркой победой и вкладываясь в удары едва ли не со стартовой трёхминутки, слишком много сил потратил в первых восьми раундах. Пьюрити защищался очень грамотно, а когда увидел, что противник подсел, сам перешёл в наступлении. Но даже при таком раскладе, учитывая огромное преимущество, заработанное в предыдущих раундах, от Кличко требовалось дотерпеть до финального гона. Владимир не дотерпел и не достоял, проиграв в 11-м.

Венгрия: один бой, одна победа

После поражения от Пьюррити Кличко довольно быстро пришёл в себя. В следующем бое Владимир уже в первом раунде расправился с подававшим надежды черногорцем Зораном Вуйечичем, затем по очкам победил опытного Эверетта Мартина и прибыл в Будапешт на бой с американцем Тонни ЛаРоссой. Конкурентного поединка в Венгрии не получилось: за три секунды до окончания первого раунда бой был закончен.

Англия: два боя, победа и поражение

А вот американец Монте Баррет, с которым Владимиру предстояло сразиться в 2000-м в Англии, на то время был если и не топовым бойцом, то достаточно известным проспектом. Достаточно сказать, что к поединку против украинца Монте подошёл с отличным рекордом – 23-1-0, и в статусе очередной «американской надежды». За неполных семь раундов боя «надежда» пять раз оказывалась на полу пять раз – впервые уже в стартовой трёхминутке, пока рефери не прекратил избиение американца. Что интересно, в конце седьмого раунда Баррет падал трижды кряду, а после того как судья прекратил бой, не открывая счёт, находился на полу около минуты.

О последнем бое в профессиональной боксерской карьере Владимра Кличко буду помнить спустя 10-летия. Его уже нарекли "Битвой на "Уэмбли". Переполненная 90-тысячная арена, драмматический поединок, в котором украинец сдал свои полномочия многолетнего короля супертяжелого дивизтиона британцу Энтони Джошуа. Но при этом заслужил уважение и признание всего боксерсокго мира.

Швейцария: один бой, одна победа

Первооткрывателем Швейцарии для братьев Кличко выступил Виталий, победивший здесь в 2009 году Кевина Джонсона. Владимир в стране часов и сыра дрался на три года позже, выбрав Берн местом проведения своего второго поединка против Тони Томпсона.

Американец, сумевший в 2008-м дать бой Владимиру, на ринг «Стад де Свизз» выходил уже 40-летним. В итоге равного боя не получилось. Владимир доминировал с первых минут поединка, сумев победить досрочно. В пятом раунде Томпсон впервые оказался на полу, а в шестом — после мощнейшей серии украинца – и вовсе в нокауте.

Кого бил Кличко

Победа над Александром Поветкиным (в октябре 2013 года) стала для Кличко лишь третьей в карьере над с соперником из стран СНГ. До этого украинец побеждал россиянина Султана Ибрагимова (по очкам) и представителя Узбекистана Руслана Чагаева (техническим нокаутом).

Всего же за свою профессиональную карьеру Кличко побеждал представителей 20 стран. Больше всего от рук Владимира «пострадали» американцы – в активе Кличко 40 побед над бойцами из США. Некоторых американцев, как например, Бёрда и Томпсона, Кличко побеждал дважды. Трижды Владимир побеждал представителей Мексики.

Есть в послужном списке украинца победы над боксёрами из таких экзотических стран, как Тонга (Паеа Вольфрама Владимир победил в финале Олимпиады 1996 года, а затем и в профессионалах), Замбии или Конго. Но в целом география победных боёв Владимира не слишком широка. Кроме соперников из указанных выше стран, Кличко по разу побеждал боксёров из Великобритании, Германии, Франции, Италии, Австрии, Польши, Венгрии, Словакии, Черногории, Нигерии, Аргентины, Кубы и ЮАР.

Кто бил Кличко

В послужном списке Кличко пять поражений. Причём, от представителей трёх стран. Дважды украинец уступал американцам – в 1998 году Россу Пюритти, а в 2004-м – Ламону Брюстеру. Одно поражение от представителя ЮАР Корри Сандерсом. Последние два поражения Владимиру нанесли британцы - в ноябре 2015 года Тайсон Фьюри и в апреле 2017 года Энтони Джошуа.