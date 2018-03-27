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Деонтей Уайлдер хочет драться с экс-соперником Джошуа

Деонтей Уайлдер
08:36 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Американский чемпион мира Деонтей Уайлдер не хочет проводить защиту с Диллианаом Уайтом.

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер не хочет проводить свою следующую защиту титула против чемпиона WBC Silver Диллиана Уайта, сообщает BoxingNews24. По информации источника, следующим своим соперником Уайлдер хочет видеть американского боксёра Доминика Бризила, ранее уже пытавшегося взять мировой титул в поединке с Энтони Джошуа.

Бризил уступил Джошуа досрочно. Примечательно, что на бое с Диллианом Уайтом настаивает промоутер Эдди Хирн. Ранее Лу Дибелла, промоутер Деонтея, сообщил, что Уайлдер вряд ли проведёт свой следующий бой против Энтони Джошуа, а поединок пройдёт в начале 2019 года.

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