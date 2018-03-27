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Головкин готов выйти в ринг 5 мая

Геннадий Головкин
09:34 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Промоутер Головкина заявил, что Геннадий настроен выйти на ринг 5 мая.

Том Лёффлер, промоутер Геннадия Головкина, подчеркнул, что его подопечный настроен провести бой 5 мая, независимо от решения Спортивной комиссии штата Невада, отстранившей Сауля Альвареса от боёв до 10 апреля.

«Сложно предсказать, какое решение примет комиссия, но Геннадий сказал, что хочет выйти на ринг 5 мая. Он полностью занят тренировками и приступил к спаррингам. Он занят подготовкой к бою, и мы надеемся, что он состоится. Сейчас комиссия будет проводить свою экспертизу, Альварес выполнил все указания, последующие допинг-тесты Канело были чистыми, так что остаётся надеяться, что бой состоится», — приводит слова Лёффлера BoxingScene.

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Новости спорта, Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса, Сауль Альварес.
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