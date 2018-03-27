Головкин готов выйти в ринг 5 мая

Том Лёффлер, промоутер Геннадия Головкина, подчеркнул, что его подопечный настроен провести бой 5 мая, независимо от решения Спортивной комиссии штата Невада, отстранившей Сауля Альвареса от боёв до 10 апреля.

«Сложно предсказать, какое решение примет комиссия, но Геннадий сказал, что хочет выйти на ринг 5 мая. Он полностью занят тренировками и приступил к спаррингам. Он занят подготовкой к бою, и мы надеемся, что он состоится. Сейчас комиссия будет проводить свою экспертизу, Альварес выполнил все указания, последующие допинг-тесты Канело были чистыми, так что остаётся надеяться, что бой состоится», — приводит слова Лёффлера BoxingScene.