Бурсак рассказал, когда вернется на ринг

Украинский боксер Макс Бурсак рассказал о том, когда ожидать его возвращения на ринг и о пополнении в команде.

"Я наберусь терпения и сосредоточусь на подготовке к своему следующему поединку, даты которого рассматриваются или на конец апреля, или на середину мая. Александр Красюк ведет переговоры с несколькими бойцами, но их имена я пока оглашать не могу.

После своего декабрьского боя я пересмотрел свое видение подготовки к поединкам и, уверен, смогу избежать тех ошибок, которые были допущены. Уже понятно, что только моего опыта и знаний для того, чтобы сделать поединок более профессиональным, не хватит. Поэтому в моей команде появились специалист по питанию и физическо-функциональной подготовке.

Также я стал больше уделять внимания тому, чтобы максимально обезопасить себя от травм. Особенно это касается правой руки. В целом, я и моя команда настроены весьма позитивно и решительно. Кто бы ни стал моим соперником, я должен побеждать его уверенно и зрелищно"